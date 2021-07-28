سبعة مواقع جديدة بـ«قائمة اليونسكو» للتراث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:26 صباحا
مستعمرة فينهويزن التي كانت واحدة من المستعمرات الخيرية التاريخية العابر للحدود في بلجيكا وهولندا (أ ف ب)

انضمت سبعة مواقع جديدة، أمس الاثنين، إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بعدما اعتمدتها رسميًا لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الأممية.

ومن بين هذه المواقع، أربعة يعود إدراجُها إلى «ما تكتسيه من سمات طبيعيّة»، بحسب ما أوردت اليونسكو على موقعها الإلكتروني، وهي جزيرة أمامي-أوشيما وجزيرة توكونوشيما والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا وجزيرة إيريوموتيه (اليابان)، ومسطحات المدّ والجزر الكورية غيتبول (جمهورية كوريا)، وموقع مجمع غابات كاينغ كراشان (تايلاند) وموقع غابات كولشيد المطيرة وأراضيها الرطبة (جورجيا).

وأدرجت ثلاثة مواقع «لما تكتنزه من سمات ثقافية»، وهي تل أرسلان تيبيه (تركيا)، وامتداد موقع خط دفاع أمستردام الذي بات يُعرف باسم خط الدفاع المائي الهولندي (هولندا)، وموقع عابر للحدود هو المستعمرات الخيرية (بلجيكا وهولندا).

وضمت اليونسكو الأحد أربعة مواقع ثقافية جديدة إلى قائمة التراث العالمي، تقع في الصين والهند وإيران وإسبانيا.

وتلتئم لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية الرابعة والأربعين عبر الإنترنت في مدينة فوتشو، ومن المتوقع أن يستمر إدراج المواقع حتى 28 يوليو.

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