يحيى الفخراني يعرض «جراب الحاوي» على مسرح مكتبة الإسكندرية

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم المصري يحيى الفخراني، فتح باب الحجز للعروض في الإسكندرية، والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم 17 أغسطس، على المسرح الكبير لمكتبة الاسكندرية ولمدة خمس ليالٍ حتى 22 أغسطس.

وتعد هذه أول مسرحية جماهيرية كبيرة تفتتح في الإسكندرية منذ سنوات، تعود بعدها أسرة العمل استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم 26 أغسطس على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «الماركيي»، على أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة المقبلة.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، وبطولة يحيى الفخراني وإياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.

وتدور المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي فإنها تشمل مختلف عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني، في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.