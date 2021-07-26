وفاة ممثل اسكتلندي في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 02:00 مساء
مايك ميتشل (الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام تركية وفاة الممثل الاسكتلندي، مايك ميتشل، الذي شارك في فيلمي «غلادياتور» و«برايفهارت»، في مدينة فتحية التركية الساحلية عن 65 عاما.

وأفادت وكالة أنباء «دوغان» التركية، بأن الممثل توفي جراء نوبة قلبية، وعثر على جثته في مقصورة داخل مرسى بحري في المدينة الساحلية السياحية، حيث كان يمضي إجازة في جنوب غرب تركيا، وفق «فرانس برس».

وتفحص مدير المرسى بوراك أرداهان المقصورة، بعدما طالت فترة وجود ميتشل في الداخل، ووجده ممددا على الأرض واتصل بهيئات الإسعاف المحلية. وذكرت وكالة أنباء «دوغان» أن جثة ميتشل نقلت إلى المشرحة، لتحديد سبب الوفاة.

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