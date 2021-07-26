«أولد» في صدارة شباك التذاكر

نجوم فيلم «أولد» خلال عرضه الأول، نيويورك، 19 يوليو 2021 (أ ف ب)

كشفت شركة «إكزبيتر ريليشنز»، عن أن فيلم الرعب الجديد «أولد» للمخرج م. نايت شيامالان، حصد 16,5 مليون دولار، متصدرا إيرادات شباك التذاكر في أسبوعه الأول في صالات السينما الأميركية الشمالية.

ويدور الفيلم حول عائلة محاصرة على الشاطئ يواجه أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

وقد تبعه في المركز الثاني فيلم «سنايك أيز»، أحدث إنتاجات «باراماونت» ضمن سلسلة «جي آي جو»، مع 13,4 مليون دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم ديزني «بلاك ويدو» بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات تقرب من 11,6 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والرسوم المتحركة «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي»، إلى المركز الرابع بعدما تصدر التصنيف الأسبوع الماضي، مع عائدات بلغت 9,6 ملايين دولار.

وفي هذا الفيلم، وهو تكملة لـ«سبايس جام» الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير «باغز باني» وشخصيات أخرى من عالم «لوني تيونز»، مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدد ابنه.

وحل في المرتبة الخامسة فيلم «إف 9: ذي فاست ساغا» لشركة «يونيفرسال» مع 4,6 مليون دولار، ليتخطى إجمالي إيرادات فيلم الإثارة من بطولة فين ديزل وجون سينا 160 مليون دولار في خمسة أسابيع.

التصنيف:

6- «إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز» مع 3,4 مليون دولار (16 مليون دولار في أسبوعين).

7- «بوس بايبي: فاميلي بيزنس» مع 2,7 مليون دولار (50,1 مليون دولار في أربعة أسابيع).

8- «ذي فوريفر بورج» مع 2,3 مليون دولار (40,3 مليون دولار في أربعة أسابيع).

9- «إيه كوايت بلايس: بارت 2» مع 1,3 مليون دولار (157,5 مليون دولار في تسعة أسابيع).

10- «رودرانر: إيه فيلم أباوت أنتوني بوردان» مع 830 ألف دولار (3,7 مليون دولار في أسبوعين).