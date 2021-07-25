وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تتفقد مكتب الثقافة في سبها

زيارة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية لمكتب الثقافة في سبها، الأحد، 25 يوليو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أجرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمكتب الثقافة في مدينة سبها، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس للعام الجاري الذي عقد بالمدينة.

وكان في استقبال توغي، لدى وصولها إلى المقر، مدير مكتب الثقافة في سبها محمد أبوعريضة وعدد من موظفي المكتب الذين رافقوها خلال جولتها التفقدية التي شملت أجنحة المكتب من المكتبة والقاعات إلى جانب الصالون الثقافي في بيت الثقافة.

يشار إلى أن زيارة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية إلى سبها هي الثانية للمدينة منذ تسلمها مهامها على رأس الوزارة.

زيارة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية لمكتب الثقافة في سبها، الأحد، 25 يوليو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)