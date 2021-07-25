أربعة مواقع ألمانية على قائمة اليونسكو للتراث

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 12:50 مساء
مرتفع ماتيلدنهوة في ألمانيا (الإنترنت)

أُدرج مرتفع ماتيلدنهوة في ألمانيا، إحدى التحف الهندسية العائدة لحقبة الفن الجديد، ومدن أوروبية للمنتجعات الصحية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أمس السبت.

وأعلنت اللجنة الألمانية لليونسكو عن هذا القرار في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في مدينة فوتشو الصينية، والذي يُعقد عبر الإنترنت حتى نهاية يوليو، وفق «فرانس برس».

ويشكل مرتفع ماتيلدنهوة الذي أُنشئ في دارمشتات في غرب البلاد في نهاية القرن التاسع عشر بمبادرة من دوق هسن الأكبر إرنست لودفغ، «نموذجا رائعا للجمالية الرؤيوية»، وفق رئيسة لجنة اليونسكو الألمانية ماريا بوهمر.

وقالت بوهمر في بيان، إن الفنانين والمهندسين المعماريين من خلال إبداعاتهم التي أُنجزت بأكثريتها بين العامين 1901 و1914، مهدوا الطريق للهندسة المعمارية الحديثة.

هذا المجمع الذي يضم على وجه الخصوص «برج العرس» الملقب أيضًا ببرج الأصابع الخمسة بسبب سقفه المميز، ومنحوتات وفسيفساء وحدائق، تعرّض لأضرار بالغة جراء قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية قبل ترميمه بين العامين 1982 و1990.

كما أدرجت لجنة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي 11 مدينة أوروبية للمنتجعات الصحية، بينها ثلاث في ألمانيا هي باد إمس وبادن بادن وباد كيسينغن ومدن أوروبية أخرى منها فيشي في فرنسا ومونتيكاتيني في إيطاليا وكارلوفي فاري في تشيكيا.

وتلتئم لجنة التراث العالمي لليونسكو في دورتها السنوية عبر الإنترنت حتّى 31 يوليو برئاسة تيان شوجون من فوتشو (الصين)، وهو نائب الوزير الصيني للتعليم ورئيس اللجنة الوطنية الصينية في اليونسكو.

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