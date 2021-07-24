تنحي قاضي «معركة» أنجلينا جولي وبراد بيت

أنجلينا جولي وبراد بيت في ويستوود (كاليفورنيا) في 8 ديسمبر 2008 (أ ف ب)

بعد تنحي القاضي، حققت الممثلة أنجلينا جولي انتصارًا في معركتها القضائية، بخصوص الطلاق وحضانة الأبناء، ضد زوجها السابق الممثل براد بيت.

ويعود طلب براد بيت وأنجلينا جولي الطلاق إلى العام 2016 ويتواجهان هذه الفترة عبر المحامين، بعدما كانا ذات يوم الزوجين الأكثر سحرًا في هوليوود، وكوّنا عائلة مؤلفة من ستة أولاد، وفق «فرانس برس».

وفي مايو الفائت، قرر القاضي جون أودركيرك الناظر في انفصالهما، وهو نفسه الذي زوّجهما في فرنسا العام 2014، منح براد بيت حضانة مشتركة لأبنائه مع زوجته السابقة. وينظر هذا القاضي المتقاعد في القضية ضمن إطار خاص لا في محكمة.

لكنّ محكمة الاستئناف في كاليفورنيا قضت الجمعة، بأنه استفاد ماليا من وظيفة منفصلة مع محامي براد بيت من دون الإفصاح عن ذلك، مما وفر حجة لمصلحة أنجلينا جولي التي كانت تطالب بكفّ يده. ويعيد هذا القرار القضية إلى المربع الأول، إذ يُفترض أن يعاد النظر فيها أمام قاضٍ جديد.

ويعود اللقاء بين الزوجين إلى العام 2004 خلال تصوير فيلم «مستر أند مسز سميث» الذي أديا فيه دور زوجين. وكان بيت لا يزال متزوجًا من الممثلة جنيفر أنيستون.

واتُهم براد بيت البالغ 57 عامًا بأنه ضرب أحد أولاده خلال رحلة بالطائرة بين فرنسا ولوس أنجليس في سبتمبر 2016، قبل وقت قصير من طلب أنجلينا الطلاق، لكنّ الشرطة الفيدرالية الأميركية وأخصائيين اجتماعيين برّأوه. وتوصل النجمان الهوليووديان العام 2018 إلى اتفاق حبيّ على حضانة أبنائهما، ولكن يبدو أنهما عادا عن هذا الاتفاق.

ولم تُعلَن بنود الاتفاق، ولكن وسائل الإعلام الأميركية أشارت إلى أن براد بيت يسعى للحصول على حضانة مشتركة، فيما تحاول أنجلينا جولي الحصول على حضانة حصرية.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة «فرانس برس» بعد صدور الحكم في مايو إن الممثلة ترى «أنها وأطفالها لم يحصلوا على محاكمة عادلة» وأنها ستواصل «البحث عن أفضل حل للأطفال».