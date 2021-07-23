الفخراني يستعد لعرض «ياما في الجراب يا حاوي» في القاهرة والإسكندرية

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم المصري الكبير يحي الفخراني، فتح باب الحجز لعروض المسرحية في القاهرة، والتي من المقرر لها أن تنطلق 26 أغسطس.

وأوضحت كايرو شو، أنه خلال أيام سيتم فتح باب الحجز لعروض الإسكندرية، المقرر انطلاقها منتصف أغسطس علي مسرح مكتبة الإسكندرية.

وأعدت «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، من إخراج مجدي الهواري وبطولة يحيى الفخراني ونخبة من النجوم، بعضهم يقف على المسرح لأول مرة منهم إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبني ونس وعلاء قوقة.

وتدور قصة المسرحية في أجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع، في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.