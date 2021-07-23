مهرجان مؤهل لـ«أوسكار» يمنح جائزته لـ«توك توك» المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 02:15 مساء

فاز الفيلم المصري القصير «توك توك»، للمخرج محمد خضر، بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان «بان أفريكان» بلوس أنجليس بالولایات المتحدة الأميركية في دورته التاسعة والعشرين، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للتنافس على جوائز الأوسكار.

وتعد المشاركة في مهرجان «بان أفريكان السينمائي» هي ثاني مشاركة في مهرجان مؤهل للأوسكار بعد مهرجان «كليفلاند».

ويعرض فيلم «توك توك» حاليا في مهرجان «دربان السينمائي الدولي» بجنوب أفريقيا، الذي يقام في الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس.

فيلم «توك توك» من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى أكرم، عمر راشد، ماري جرجس، منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

‏‎الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول ولاء، التي تحاول توفير دخل لعائلتها، بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في العديد من المشاكل، وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

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