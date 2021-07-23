عودة «مافيا» بأغنية منفردة بعد غياب 9 سنوات

أعضاء فرقة سويدش هاوس مافيا، لاس فيغاس، 21 سبتمبر 2012 (أ ف ب)

بعد غياب طويل، أصدر ثلاثي منسقي الأسطوانات السويديين «سويدش هاوس مافيا» عملا منفردا، هو الأول لهم منذ تسع سنوات.

وتأتي هذه الأغنية تمهيدا لألبوم جديد من المقرر طرحه في نهاية العام الحالي، وفق «فرانس برس».

وشُكّلت الفرقة السويدية سنة 2008، وهي تضم الفنانين أكسويل (43 عاما) وستيف أنجيلو (38 عاما) وسيباستيان إينغروسو (38 عاما)، قبل أن يفترقوا في أوج شهرتهم بعد جولة أخيرة العام 2013.

وبعد أغنيات حققت لهم نجاحا عالميا مثل «دونت يو ووري تشايلد» و«سايف ذي وورلد» و«وان» («يور نايم»)، أطلق الثلاثي عملهم الجديد «إت غيتس بيتر»، وهي أول أغنية لهم منذ 2012.

وكانت حفلات موسيقية أحيتها الفرقة في الولايات المتحدة والسويد، فتحت الباب أمام تكهنات بإمكان عودة التئام شملها، لكنها لم تُترجم على أرض الواقع حتى الآن.

وسيحمل الألبوم المقبل عنوان «بارادايس أغاين»، على ما أعلن الثلاثي في مقابلة مع مجلة «بيلبورد» الأميركية تزامنا مع إصدار الأغنية المنفردة.