إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو لسخريته سابقا من المحرقة اليهودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 05:00 مساء
شعار الألعاب الأولمبية في طوكيو، 22 يوليو 2021 (أ ف ب)

أُقيل مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب، على خلفية مشهد هزلي منذ أكثر من عقد من الزمن تطرق فيه إلى المحرقة اليهودية، وفق ما أعلن المنظمون.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة للألعاب سيكو هاشيموتو في مؤتمر صحفي: «تبين أنه خلال عرض سابق، استخدم (كوباياشي) لغة سخرت من حقيقة مأساوية في التاريخ»، مضيفة أن «اللجنة المنظّمة قررت إعفاء كوباياشي من منصبه»، وفق «فرانس برس».

ويُظهر مشهد في مقطع فيديو كان نُشر في العام 1998، كوباياشي وكوميديان يتظاهران بأنهما من مشاهير فناني الترفيه التلفزيوني للأطفال.

وأثناء قيامهما بعصف ذهني لنشاط يتضمن استخدام أوراق، يشير كوباياشي إلى بعض قصاصات الدمى الورقية، قائلًا: «تلك من ذلك الوقت الذي قلت فيه +لنلعب المحرقة+»، ما أثار ضحك الجمهور.

ثم يمزح الرجلان حيال مدى غضب منتج تلفزيوني من اقتراح نشاط مرتبط بالمحرقة اليهودية.

وظهر المشهد على الإنترنت عشية الافتتاح الرسمي للألعاب ما أثار صدمة البعض.

وكتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: «من المحتم أنهم سيواجهون كرة نار من الانتقادات»، رغم أن آخرين شككوا في ردود الفعل على عمل مر عليه أكثر من عشرين عامًا.

وقدم كوباياشي في بيان اعتذاره عن الفيديو، قائلًا «في شريط فيديو صدر العام 1998 لتقديم كوميديين شباب.. تضمنت مسرحية هزلية كتبتها، سطورا غير لائقة على الإطلاق». وأضاف «أعتقد أنني كنت أحاول جذب انتباه الناس بطريقة ضحلة».

وكوباياشي، الشخصية المسرحية المعروفة في اليابان، هو آخر الأعضاء المستبعدين من حفل الافتتاح بشكل فضائحي.

وتقدم المؤلف الموسيقي الياباني كيغو أويامادا الذي شارك في تصميم حفل الافتتاح باستقالته، الإثنين، على خلفية قصة تنمّر قديمة بحق رفاق له أيام الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما اختار المدير الإبداعي لحفلتي الافتتاح والختام هيروشي ساساكي الاستقالة في مارس بعدما شَبَّهَ ممثلة كوميدية بدينة بالخنزير.

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