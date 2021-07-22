أحمد عز يواصل تصدره موسم عيد الأضحى السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 12:20 مساء
أحمد عز في كواليس العرض الخاص لفيلمه «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل فيلم «العارف» للنجم المصري أحمد عز تصدره لشباك التذاكر المصرية، منذ اليوم الأول لطرحه، وحقّق في ثاني أيام عيد الأضحى، الأربعاء، 4 ملايين و825 ألفا و751 جنيها، وهو أعلى إيراد يومي لفيلم منذ بدء أزمة «كورونا»، منفردًا بالمركز الأول.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وجاء في المركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبدالعزيز، حيث حقق مليونين و225 ألفا و943 جنيها، وهو من بطولة دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني؛ حيث حقق مليونا و809 آلاف و62 جنيها، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 24 ألفا و310 جنيهات، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

في حين حقق فيلم «ديدو» 10 آلاف و7 جنيهات، وهو من بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ماما حامل» ألفًا و418 جنيها، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي، شريف دسوقي، هدى مجد، سامي مغاوري، بدرية طلبة، وسارة عبدالرحمن، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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