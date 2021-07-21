مهرجان «كان» يعود العام المقبل بين 17 و28 مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 11:55 صباحا
السعفة الذهبية على المسرح في كان، 8 مايو 2018 (أ ف ب)

تقام الدورة الخامسة والسبعون من مهرجان «كان السينمائي» بين 17 و28 مايو 2022، بحسب ما أعلن القائمون على الحدث السينمائي العالمي عبر «تويتر»، الثلاثاء، بعد أيام قليلة على انتهاء دورة هذا العام.

واستضافت المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا أول نسخة من مهرجانها السينمائي الشهير منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، والتي انتهت بمنح جائزة السعفة الذهبية للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو البالغة 37 عاما عن فيلمها «تيتان» في ختام أسبوعين حافلين بالفعاليات، وفق «فرانس برس».

ودوكورنو هي ثاني امرأة تفوز بهذه الجائزة السينمائية البارزة في تاريخ مهرجان «كان»، بعد 28 عاما على فوز المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بالمكافأة عن فيلمها «ذي بيانو».

وترأس لجنة تحكيم مهرجان «كان» لهذا العام المخرج الأميركي سبايك لي.

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