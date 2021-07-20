«كوكو شانيل» تعيد شريهان إلى المسرح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 05:00 مساء
شريهان في كواليس مسرحية «كوكو شانيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد 30 عاما من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عاما من الغياب عن الأضواء، تعود النجمة المصرية شريهان من خلال مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج «العدل غروب»، والتي تقدم في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة «شاهد VIP»، بدءا من الثلاثاء.

وتطل شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية «كوكو شانيل»، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

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