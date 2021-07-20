فيلم لألمودوفار يفتتح مهرجان «البندقية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 11:00 صباحا
بيدرو ألمودوفار في مهرجان «كان السينمائي»، 6 يوليو 2021 (أ ف ب)

يُعرض فليم «مادريس باراليلاس» لبيدرو ألمودوفار من بطولة بينيلوبي كروز في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان «البندقية» الذي يقام من الأول إلى الحادي عشر من سبتمبر، وفق ما أعلن القيمون على هذه الفعاليات.

ويخوض الفيلم الذي تشارك فيه روسي دي بالما وميلينا سميت وخولييتا سيرانو السباق للفوز بجائزة الأسد الذهبي، وفق «فرانس برس».

وقال المخرج الإسباني في البيان «انطلقت فعلا مسيرتي كمخرج هنا في البندقية سنة 1983.. في قسم ميتسوجورنو ميتسانوتي. وبعد 38 عاما، يتمّ استدعائي لافتتاح الموسترا. وأنا ممتنّ جدا لتشريفي بهذه الطريقة وأتمنّى أن أكون على مستوى التحدّي».

وأشاد مدير المهرجان ألبرتو باربيرا من جهته بهذا الفيلم الذي «يقدّم صورة عميقة ومرهفة عن امرأتين تعيشان أمومة مليئة بالتقلّبات المباغتة، وعن التضامن النسوي».

وكان ألمودوفار البالغ من العمر 71 عاما قد حاز سنة 2019 جائزة أسد ذهبي فخرية عن مجمل مسيرته.

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