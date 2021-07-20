الفنانة سعاد اللبة ترسم أحاسيس الأنثى

سعاد اللبة فنانة رسمت أحاسيس الأنثى

الفنانة التشكيلية سعاد أحمد اللبة تقول:

أرسم أشعر وكأنني ألتقي الحبيب

ذكية هذه الفنانة في انتقاء مواضيع، وتعابير لوحاتها، وأيضا في إجاباتها، واختيار كلماتها؛ تجيب مثلا عن سؤال الناقدة لينا العماري --http://alwasat.ly/news/art-culture/28399عن علاقتها باللوحة، فتقول: (عندما أرسم أشعر وكأنني ألتقي الحبيب، وأقع فيما أعتقد بين حالتي «الوعي واللا وعي». تبتعد كلية، مثلما قالت، عن العالم الخارجي: وأحاول تأسيس عالم خاص بي وحدي، هذا الحبيب قد يكون زوجا، أو أخا أو وطنا أو فكرة. لكن الفنان علي العباني يجعل من لوحاتها نصا رومانسيا جميلا، فيقول: «مائيات سعاد نثر طبيعة تمنحنا حق المصافحة الروحية كمريدين، حيث تثمل العيون رقصا على أكف الورد وبللا بقطر نداه، حيث نخلد لهداه أحلاما مائية بشفافية اللون وشداه».

أدرس الفن و أتنفسه بشغف في كل مكان من حولي، ما أجمله من عالم ساحر

وبالتأكيد ثمة فضول ينتابنا، نحن الليبيين، المهتمين بالفن التشكيلي فيما تجسده الفنانة المبدعة سعاد أحمد اللبة، من رومانسية تستحوذ على أغلب المهتمين بالجمال والفن التشكيلي الذي تبدع في إبرازه.

الفنانة سعاد اللبة من مواليد طرابلس 1980 تحصلت على ماجستير في الفنون التشكيلية، قسم الرسم والتصوير، وتدرس حاليا في إيطاليا لنيل درجة الدكتوراه. شاركت في أكثر من 22 معرضا في الرسم، وأيضا التصوير الفوتوغرافي وفن «فوتوشوب».

وتتضح خصوبة الخيال الأنثوي في أعمالها، بلمسة تراثية ليبية، بعيدة عن الغموض، ولهذا مثلما تقول في مقال لها عنوانه كل ما في الكون قد يتجسد في عمل إبداعي -https://www.afrigatenews.net/article: «أدرس الفن وأتنفسه بشغف في كل مكان من حولي، ما أجمله من عالم ساحر، العالم الذي أجسد فيه أشكالا وأبطالا ينسجها حالة انسجامي وطقوسي الخاصة...». تحب الألوان، وترى أنها لغة تواصل بيني وبين الآخرين، وفيما ترتديه أيضا بل تعبر عن حالتها به من خلال ما تشتريه أو ما ترديه.

مما كتبه عنها الناقد عبدالسلام الفقهي «http://alwasat.ly/news/art-culture/293065» مبرزا أن الإبداع في فنها يتمحور من خلال استنطاق الأحاسيس المتولدة من المكان، بتفاصيله وألوانه فترتبط بحكايات زمنية قد تتباعد إلا تجسم المادة التوثيقية للحياة، مبينا مثلا، مثلما قال: تبدأ من صورة الطفلة المبتسمة وتنتهي عند الجدارية الضوئية لبائعة الخبز، وتمضي مع سلسلة عديدة من الوجوه والأماكن والأزياء بتنوعها المحلي والعربي، كسائح ضوئي يترجم بمخزونه النفسي الهائل انعكاسات روح الإحساس الساحر بين الفنان والعدسة.

ومن خلال اهتمام الشاعرة الناقدة الأستاذة حواء القمودي، بالفن وكذلك حالة المرأة في مجتمعنا انتبهت أن ملامحها في لوحات الفنانة سعاد اللمة مشوشة وغائمة، فسألتها عن سبب ذلك، فوصلتنا إجابة ذكية رجعتها إلى الموروث الثقافي الليبي الذي لا يقبل سوى رسمها منذ بداية القرن العشرين إلا بلباسها التقليدي، وجدية مظهرها بحليها، وهو ما وصفته بالواقعية وليس من خلال موديل مباشر مع الفنان، وذلك ما جعل معظم الفنانين الليبيين يرسمونها بالأسلوب التجريدي والتعبيري.

فنانة تشرق في طرابلس وتزهر في إيطاليا

أما الناقد الفني طه كريوي فكتب عن الفنانة موقع سعاد اللبة تحت عنوان: فنانة ليبية.. تشرق في طرابلس وتزهر في إيطاليا «https://www.libya-al-mostakbal.org »، وأورد أهم ما قاله الفنانون عنها، فالأستاذ علي العباني قال: «في مائيات سعاد نثر طبيعة، تمنحنا حق المصافحة الروحية كمريدين، حيث تثمل العيون رقصا على أكف الورد وبللا بقطر نداه، حيث نخلد لهداه أحلاما مائية بشفافية اللون وشذاه» والفنان مرعي التليسي يقول: «تحملنا مائيات الفنانة سعاد، لمشاركتها متعة البحث عن خبايا وأسرار هذه التقنية ومحاولاتها الدؤوب لترويضها والسيطرة على إمكاناتها اللا محدودة، رحلة لا ينقصها الاستمتاع بما أنجزته». أورد أيضا ما قاله الفنان الإيطالي (إينيو كالابريا): «إعجابي كبير باللوحات وجرأتها الكبيرة وإحساسها بالروحانية اللا محدودة والطاقة المفعمة مثل البركان».

والحقيقة أن ما كتب عن الفنانة سعاد اللبة، وعن أعمالها هو أكثر بكثير مما مخصص له في برنامجنا الإعلامي، وهو مثلما نوهنا من قبل أن ما نقدم به فناني ليبيا التشكيليين، وهو مجرد نبذة مختصرة للغاية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم الفنانين الليبيين إلى المهتمين بهذا الموضوع، في داخل ليبيا وخارجها. وأخيرا جميل أن نعرف منها ما أطلقت على لوحاتها من أسماء.