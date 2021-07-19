«سبايس جام» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

نجم كرة السلة ليبرون جيمس خلال العرض الأول لفيلم «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي» في لوس أنجليس، 12 يوليو 2021 (أ ف ب)

تربع فيلم «وورنر براذرز» الجديد «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي» على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحقق ما يقرب من 31,6 مليون دولار في أفضل أداء لفيلم عائلي منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

وفي فيلم الحركة والرسوم المتحركة هذا، وهو تكملة لفيلم «سبايس جام» الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير «باغز باني» وشخصيات أخرى من عالم «لوني تيونز» مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الصناعي يهدد ابنه، وفق «فرانس برس».

وأطاح العمل الجديد، رغم التعليقات السلبية عليه، بفيلم ديزني «بلاك ويدو» الذي تصدر التصنيف الأسبوع الماضي. وحقق هذا الفيلم الأخير من بطولة سكارليت جوهانسن، إيرادات بلغت 25,6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بتراجع كبير عن عائدات الأسبوع الماضي والتي بلغت 80,4 مليون دولار، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم الإثارة النفسي «إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز» من إنتاج «سوني»، مع إيرادات بلغت 8,8 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يواجه تايلور راسل ولوغان ميلر اللذان يسترجعان دوريهما في فيلم «إسكايب روم» سنة 2019، سلسلة أفخاخ وألغاز قاتلة وضعها الشرير «مينوس».

واحتل المركز الرابع فيلم «إف 9: ذي فاست ساغا» من إنتاج شركة «يونيفرسال»، مع إيرادات بلغت 7,6 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيرادات هذا العمل من بطولة فين ديزل وجون سينا إلى 154 مليون دولار في أربعة أسابيع.

وأعقبه في المرتبة الخامسة فيلم الرسوم المتحركة «بوس بايبي: فاميلي بيزنس» من إنتاج شركة «يونيفرسال» مع إيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار.

أما المراتب الخمس المتبقية في الترتيب فأتت كالتالي:

6- «ذي فوريفر بورج» (4,2 ملايين دولار).

7- «إيه كوايت بلايس: بارت 2» (2,3 مليون دولار).

8- «رود رانر: إيه فيلم باي أنتوني بوردان» مع 1,9 مليون دولار. وحقق هذا العمل عن الطاهي الشهير أنتوني بوردان، من إنتاج «فوكس فيتشرز» و«سي إن إن فيلمز»، أفضل انطلاق لفيلم وثائقي هذا العام.

9- «كرويلا» (1,1 مليون دولار).

10- «بيغ» (945 ألف دولار).