«الجونة السينمائي» يمدد فترة التقديم للمشاريع في مرحلة التطوير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 02:10 مساء
الفائزون بجوائز «منصة الجونة السينمائية» 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» تمديد فترة التقديم للمشاريع في مرحلة التطوير للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية.

ويمكن للراغبين تقديم مشاريعهم حتى 22 يوليو 2021. كما ذكر الراغبين في تقديم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج أن الموعد النهائي للتقديم هو 1 أغسطس 2021. يمكن الوصول إلى المعلومات الكاملة الخاصة بأهلية التقديم من خلال موقع المهرجان.

تفحص المشاريع المؤهلة لجنة من الخبراء مُعينة بواسطة مهرجان «الجونة السينمائي»، ويتم اختيار المشاريع وفقا لمحتواها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليا.

يحصل كلا من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي وشهادة منصة الجونة السينمائية. إضافة إلى ذلك، فإن المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بمنح أخرى مُقدمة بواسطة رعاة وشركاء المهرجان.

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة «الجونة السينمائية» في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021.

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