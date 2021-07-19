هند صبري: جمعية «مفيد» توفر أجهزة أكسجين لمرضى «كوفيد-19» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 12:24 مساء
الفنانة التونسية هند صبري (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري أن جمعية «مفيد» التي تترأسها قد استطاعت تحت رعاية سفير الجمهورية التونسية في مصر وبمساعدة مبادرة «تونسي ونحب نعاون» توفير مجموعة من مكثفات الأكسجين بسعات خمسة وعشرة لتر.

يأتي إعلان هند في مواصلة لمبادرة «الأكسجين للجميع» التي كانت قد أطلقتها الجمعية مع مطلع العام الجاري، في مستشفيات ولاية جندوبة.

وسيتم توزيع المكثفات بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي كالتالي:

مستشفى غار الدماء: 1 مكثف سعة 5 لتر.

مستشفى عين دراهم: 1 مكثف سعة 5 لتر، 1 مكثف سعة 10 لتر.

مستشفى الفوار الصابرية: 1 مكثف سعة 5 لتر، 1 مكثف سعة 10 لتر.

مستشفى بوسالم: 1 مكثف سعة 5 لتر، 1 مكثف سعة 10 لتر.

وكشفت هند أن هذه هي الدفعة الأولى، وتسعى الجمعية جاهدة لأن تصبح هناك دفعات أخرى قريبة.

جانب من الأجهزة التي وفرتها جمعية مفيد التي ترأسها هند صبري (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الأجهزة التي وفرتها جمعية مفيد التي ترأسها هند صبري (خاص لـ بوابة الوسط)
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