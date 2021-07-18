بيع لوحة لبيكاسو.. بالقطعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 04:18 مساء
صورة ملتقطة في 26 أبريل 2021 في باريس تجسد شكل عملة البيتكوين المشفرة (أ ف ب)

أعلن مصرف «سيغنوم» السويسري، المتخصص في الأصول الرقمية، عرض لوحة لبيكاسو للبيع، وهي على شكل أصول رقمية بتقنية سلسلة الكتل شبيهة بالحصص.

وتعود هذه اللوحة الزيتية، التي تحمل اسم «فتاة معتمرة قبعة» والممتدة على 65 سنتيمترا طولا و54 عرضا للعام 1964. وقدرت قيمتها بحوالى أربعة ملايين فرنك سويسري (3,6 ملايين يورو)، وفق ما جاء في بيان هذا المصرف الذي يتخذ في زيوريخ مقرا له.

وهي تطرح للبيع في سياق شراكة مع الصندوق الأميركي «أرتيموندي» المتخصص في الاستثمارات في مجال الفنون، وفق «فرانس برس».

ومن شأن بيعها على شكل حصص شبيهة بالفيش بتقنية سلسلة الكتل أن يسمح للمستثمرين بشراء جزء من اللوحة، وأيضا بمقايضة حصصهم والتفاوض عليها كما الحال في البورصة في سياق سوق موازية تتولى فيها «سيغنوم» التنسيق بين الباعة والشراة.

وستطرح هذه الحصص للبيع بسعر خمسة آلاف فرنك سويسري على أدنى تقدير، بحسب ما أفاد هذا المصرف الخاضع لرقابة الهيئة الناظمة للأسواق في سويسرا (فينما). وستجرى المداولات بالفرنك السويسري بواسطة فيش صادرة عن «سيغنوم» مقرونة بعملات ثابتة. وستوضع اللوحة في مستودع يخضع لحراسة مشددة مخصص للأعمال الفنية.

ويسعى المصرف المتخصص في العملات المشفرة من خلال عملية البيع هذه إلى «توفير فرص استثمار جديدة فريدة من نوعها وفي متناول الجميع» في مجال الأعمال الفنية، وفق ما قاله مؤسس البنك ومديره التنفيذي ماتياس إمباخ في بيان. غير أن عملية البيع هذه تبقى راهنا حكرا على الاختصاصيين والمستثمرين المؤسسيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أسعار الأضاحي في ليبيا
كاريكاتير
إصابة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بفيروس كورونا
دولى
الاحتلال يقتحم الأقصى ويحاصر المصلين
عربى
زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان
دولى
أوروبا تشدد التدابير لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من «كوفيد-19»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا
رياضة محلية
«منبر المرأة»: 17 يوليو «علامة مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الليبية
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هيونداي تكشف إلنترا 2022