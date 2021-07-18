شارون ستون تجمع 9.3 مليون يورو لمكافحة الإيدز

الممثلة الأميركية شارون ستون لدى وصولها في 16 يوليو 2021 إلى عشاء أمفار الخيري السابع والعشرين في لمكافخة الإيدز في كاب أنتيب (جنوب فرنسا) على هامش الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان السينمائي (أ ف ب)

على هامش مهرجان كان السينمائي، جمعت الجمعية الأميركية لمكافحة الإيدز (أمفار) نحو 9.3 مليون يورو (10.9 مليون دولار).

وأتى ذلك بفضل العشاء الخيري للجمعية، الذي أقيم على هامش المهرجان كما درجت العادة منذ 27 عامًا، وعاودت الممثلة شارون ستون إدارة المزاد فيه، ليلة الجمعة -السبت، حسب «فرانس برس»

وأقيم العشاء في حديقة فيلا في كاب دانتيب (جنوب فرنسا)، التزامًا بتدابير التباعد والوقاية من الجائحة، واقتصر عدد المدعوين على 400 بدلًا من 800، من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان الأميركي سبايك لي، والممثلون أورلاندو بلوم ونيكول كيدمان وديلان بن (ابنة شون بن) والفرنسي نيكولاس موري وميلا جوفوفيتش وعارضة الأزياء هايدي كلوم.

وبيعت خلال المزاد إقامة لمدة أسبوع على «يخت بيئي» برفقة ديلان بن خصوصا، مقابل 322 ألف يورو (380 ألف دولار). ونفذ الرسام ساشا جافري عملاً له خلال الحفلة، بيع بسعر 932 ألف يورو (1.1 مليون دولار). واختتمت الأمسية بحفلة موسيقية لأليشا كيز.

وتمكنت «أمفار» منذ العام 1993 من جمع 199 مليون يورو (235 مليون دولار) لدعم البحوث الطبية بفضل المزادات المرموقة التي نظمتها على هامش مهرجان كان السينمائي.