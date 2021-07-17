الموت يغيب بيز ماركي عن 57 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 03:15 مساء
بيز ماركي في 25 يوليو 2014 في سان دييغو (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن بيز ماركي، الملقب «صديق» الهيب هوب والمعروف خصوصًا بأغنيته «جاست إيه فريند»، تُوفي الجمعة عن 57 عاما.

وكتبت الناطقة باسمه جيني إيزومي في بيان «ترك بيز إرثًا فنيًا سيحتفي به إلى الأبد أقرانه في القطاع ومعجبوه المحبوبون، الذين نجح في التأثير في حياتهم من خلال الموسيقى لأكثر من 35 عامًا».

وأشارت إلى أن بيز ماركي تُوفي وزوجته إلى جانبه، من دون كشف أي معلومات عن سبب الوفاة، حسب «فرانس برس».

واشتهر المغني، واسمه الحقيقي مارسيل ثيو هول، بموهبته في محاكاة أصوات الآلات الموسيقية بحنجرته (بيت بوكس)، وبكلمات أغنياته المفعمة بالسخرية من الذات. وهو بدأ حياته المهنية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين.

وشكّلت أغنيته «جاست إيه فريند» نقطة انطلاق المغني المعروف أيضًا بـ«مهرج الهيب هوب» إلى الشهرة سنة 1989. كما حقّق نجاحًا كبيرًا مع أغنيته «فيبرز» عن سيرته الذاتية، والتي ذكّر فيها بطموحاته في سن المراهقة، وقدّم سنوب دوغ نسخته الخاصة منها عام 1997.

كذلك شارك بيز ماركي في فيلم «من إن بلاك 2» من بطولة ويل سميث، بدور كائن فضائي. في الآونة الأخيرة، تميّز بيز ماركي بموهبته كمنسق أسطوانات. وهو شارك في برامج موسيقية مع كثير من نجوم الراب الجدد مثل كورداي.

كذلك كان لبيز ماركي إطلالات كثيرة على الشاشة الكبيرة، قدّم في كثير منها نظرة فكاهية عن نفسه، كما وضع صوته على إحدى شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة «سبونج بوب».

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