الموت يغيب الفنان كريستيان بولتانسكي

الفنان الفرنسي المعاصر كريستيان بولتانسكي في 27 سبتمبر 2017 في باريس (أ ف ب)

كشف برنار بليستين، الأربعاء، وفاة كريستيان بولتانسكي، أحد أبرز الفنانين الفرنسيين المعاصرين، عن 76 عامًا.

وكان بليستين المدير السابق لمتحف الفن الحديث، في مركز بومبيدو في باريس، أقام للفنان الراحل معرضًا في المتحف العام 2020، وفق «فرانس برس».

وقال بليستين إن بولتانسكي تُوفي صباح الأربعاء، في مستشفى كوشين (في باريس) «حيث مكث لبضعة أيام»؛ إذ «كان مريضًا»، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند».

وأضاف «كان رجلًا متواضعًا، وأخفى الأمور (عن مرضه) قدر استطاعته».

وطبعت محرقة اليهود هذا الفنان التشكيلي والمصور المولود باسم كريستيان ليبرتي بولتانسكي في 6 سبتمبر 1944 لطبيب يهودي من أصل أوكراني وأم كورسيكية كاثوليكية، فعمل طوال حياته على الغياب والاختفاء والقلق في من الموت. وأقام له مركز بومبيدو معرضًا عام 2020. وكانت شريكة حياته فنانة تشكيلية شهيرة أيضًا هي أنيت ميساجيه.