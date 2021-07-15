شاهيناز العقاد: شاركت في إنتاج «ريش» لأنه فيلم حلو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 03:00 مساء
شاهيناز العقاد (خاص لـ بوابة الوسط)

أكدت المنتجة المصرية شاهيناز العقاد المشاركة في صنع الفيلم المصري «ريش»، الفائز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان «كان»، أن ما حمسها للمشاركة في إنتاج الفيلم هو السيناريو القوي له وهي شخصيًا تحبه جدًا.

وعن شعورها بالجائزة عبرت عن سعادتها الغامرة بها، وقالت إنها كانت تتمنى التواجد وقت عرضه ووقت تسلمهم الجائزة لكن تعذر سفرها لتأخر الفيزا الخاصة بدخول فرنسا، وكانت تحلم بها وحتى الآن لا تصدق نفسها بعد الجائزة، وتحمد الله أن شريكها في إنتاجه محمد حفظي كان هناك.

وكشفت أنها عرفت بالجائزة من وجود مخرجة صديقة لها في كان، وقالت إن أول رد فعل لها على الجائزة كان إطلاق الزغاريد.

فيما أبدت دهشتها وهي تؤكد أنها لا تفهم معنى فيلم سوق وفيلم مهرجان، فهي تعرف فقط فيلما جيدا سواء كوميديا أم تراجيديا، وتعرف الفن بأنه الفن المحترم الذي يمكن لأي مشاهد أن يشاهده ويحترم تجربته.

وانتهت العقاد من تصوير فيلم «برة المنهج» من بطولة ماجد الكدواني وروبي وأحمد أمين وأحمد خالد صالح ومن إخراج عمرو سلامة، وتعمل على فيلم مع المخرجة سارة نوح مخرجة فيلم «أعز الولد» اسمه «الأم المثالية»، وكذلك تحضر لـ«أنف وثلاثة عيون» من إخراج هادي الباجوري وتأيف وائل حمدي.

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