فيلم مصري يحصد جائزة كبرى في مهرجان كان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 12:00 مساء
فوز فيلم «ريش» للمصري عمر الزهيري بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، الأربعاء، بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم أسبوع النقاد، إحدى الفعاليات التي تقام على هامش مهرجان كان السينمائي الفرنسي.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة «كرّست جسدها وعمرها لزوجها وأطفالها» قبل أن تجد نفسها فجأة وقد أصبحت تقوم بدور الأب والأم في آن واحد معًا بعد أن قام ساحر عن طريق الخطأ بتحويل زوجها إلى دجاجة خلال احتفالهما بعيد ميلاد أحد أطفالهما، وفق «فرانس برس».

ووفقًا لموجز الفيلم فإن الزوجة التي «تكافح من أجل حياتها وحياة أطفالها، تصبح تدريجيًا امرأة مستقلة وقوية».

والفيلم من إخراج عمر الزهيري (32 عامًا) الذي تخرّج في معهد القاهرة للأفلام وعمل مساعدًا للعديد من المخرجين المصريين.

وسبق للزهيري أن أخرج عددًا من الأفلام القصيرة لكنّ فيلم «ريش» هو أول عمل روائي طويل له، على غرار سائر الأفلام التي شاركت هذا العام في مسابقة أسبوع النقاد.

وترأّس لجنة التحكيم المخرج الروماني كريستيان مونجيو الذي فاز في 2007 بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه «أربعة أشهر وثلاثة أسابيع ويومان».

وأسبوع النقّاد الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابّة وتسليط الضوء عليها احتفل هذا العام بالذكرى الستين لتأسيسه.

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