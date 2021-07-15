طرح «كباتن الزعتري» في الولايات المتحدة نوفمبر المقبل

علي العربي مخرج ومنتج فيلم «كباتن الزعتري» (خاص لـ بوابة الوسط)

في إنجاز جديد للفيلم الوثائقي المصري الطويل «كباتن الزعتري» يبدأ يوم 19 نوفمبر المقبل عرضه التجاري الأول عالميًا في الولايات المتحدة الأميركية بولايتي لوس أنجليس ونيويورك تزامنًا مع طرحه عبر منصات «أبل» و«التافود».

الفيلم سيتم طرحه من خلال موزع أميركي لينافس بقوة في هاتين الولايتين ولا يكتفي فقط بمخاطبة عرب المهجر؛ بل سيكون متاحًا للجمهور الأميركي أيضًا. ليكون الفيلم العربي الأول الذي يحقق هذا، بحسب مجلة فارايتي العالمية المتخصصة في شئون السينما العالمية.

الفيلم من إخراج وإنتاج علي العربي من مصر، ويتتبع اثنين من أفضل الأصدقاء، محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، ويحلمان بأن يصبحا لاعبين محترفين في كرة القدم. وعلى الرغم من كونهما محصورين في ظروف صعبة، فإنهما لا يزالان مفعمين بالأمل ويمارسان عملهما يومًا بعد يوم. عندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة عالمية، فإن كليهما لديه فرصة لتحويل حلمه إلى حقيقة واقعة.

الفيلم عرض لأول مرة عالميا ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان «ساندانس» في يناير الماضي.

شارك في إنتاج الفيلم كل من أمجد أبوالعلاء ومايكل هنريكس. مع المنتجين الاستشاريين دانيال ج. تشالفين ومارك لطفي. تم تقديم الدعم من صندوق بيروت دي سي مدار، منصة سينيجون، فينلكوت فينيسيا.