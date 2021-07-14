فرنسا تطلق مغني الراب الأميركي ليل بيبي

مغني الراب الأميركي ليل بيبي خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد ميوزيك أووردز في 2019 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الفرنسية إطلاق سراح مغني الراب الأميركي ليل بيبي، الجمعة، بعدما أوقفته في باريس للاشتباه في حيازته مخدرات.

وكان ليل بيبي (26 عامًا) واسمه الحقيقي دومينيك جونز، موجودًا داخل سيارة مركونة في وقت متأخر الخميس، عندما فتّشها شرطيون بعدما اشتموا ما قالوا إنها رائحة حشيشة، وفق مصدر في الشرطة.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن الشرطة عثرت على 20 غرامًا من القنب الهندي في السيارة، وفق «فرانس برس».

وأُوقف مغني الراب مع صديق كان بجانبه في السيارة. وقال ممثلو الادعاء في باريس في بيان إن مغني الراب والشخص الذي كان معه أُبلغا بأنهما ارتكبا جناية، وبأن عليهما دفع غرامة بسبب تعاطي المخدرات. ويتعين الاستحصال على موافقة قاض على هذه الغرامة قبل فرضها رسميًا.

وكان نجم الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (إن بي إيه) جيمس هاردن، الموجود في العاصمة الفرنسية مع مغني الراب لمناسبة أسبوع الموضة، في الجوار كما أنه تدخل لكن لم يتم توقيفه.

في مقطع فيديو نُشر على تويتر، يمكن رؤية هاردن الذي يلعب مع فريق «بروكلين نتس» منذ يناير، محاطًا بعدد كبير من عناصر الشرطة، أحدهم كان يفتشه.

ورُشح جونز، المؤيد النشط لحركة «حياة السود مهمة»، مرتين لجائزة «غرامي» الموسيقية في عام 2020 عن فيلم «ذي بيغر بيكشتر».