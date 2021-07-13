دليلة تنتهي من تصوير «اسمك حبيبي»

انتهت المطربة الشابة دليلة من تصوير أغنية «اسمك حبيبي»، على طريقة الفيديو كليب، الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك .

«اسمك حبيبي» من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج وليد توفيق بولاريس، ومنتج فني هشام فيرونا، وميكس وماستر خالد رؤوف، وقام بتصويرها المخرج هشام مدحت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على جميع القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت دليلة إلى أنها سعيدة جدًا بهذا التعاون، خصوصًا أنه أول عمل غنائي لها تتعاون فيه مع الملحن والمطرب المصري رامي جمال، وأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن المنتج وليد توفيق قرر أن ينتج أول عمل غنائي ضخم لدليلة وتصويره، بعد الفيديو المتداول لها، الذي كانت تهاجم فيه مشكلة الإنتاج في مصر، وبعد لقائها مع الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الذي كانت تدعو المنتجين إلى الوقوف بجانب المواهب الشابة.

كما تعقد دليلة عددًا من الجلسات الفنية مع أهم الشعراء والملحنين بالعالم العربي، وذلك للتعاون معهم في عدد من المشاريع الغنائية المقبلة.