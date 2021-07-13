إطلاق الملصق الرسمي لفيلم «ريش» بالتزامن مع عرضه في «كان»

أطلقت شركة «Lagoonie Film Production» للمنتجة شاهيناز العقاد بالاشتراك مع «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي البوستر (الملصق) الرسمي لفيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي المقامة ضمن فعاليات مهرجان «كان» السينمائي الدولي. إذ يقُام عرضه العالمي الأول يوم الثلاثاء 13 يوليو.

وشهد الفيلم تعاونًا إنتاجًّا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، كما نال دعمًا من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

«ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع و«Lagoonie Film Production» للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وأرينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020.

قصة أم

فيلم «ريش» يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله. أخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي. في 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375، وهو أول فيلم مصري يتم اختياره من قبل مؤسسة «سيني فونداسيون» في مهرجان كان السينمائي. «ريش» هو أول أفلامه الروائية الطويلة.