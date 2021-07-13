عرض عالمي أول لـ«امرأة فضاء» في لوس أنجليس

يشهد الفيلم اللبناني القصير «امرأة فضاء» للمخرج هادي موصلي عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان لوس أنجليس الدولي للأفلام القصيرة (1 – 31 يوليو)، وهو من المهرجانات المؤهلة لجوائز الأوسكار.

مهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام القصيرة هو أحد أكبر وأعرق مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم. تم اعتماده من قِبَل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية والأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون وأكاديمية السينما والتلفزيون الكندية، وتضم دورته الحالية أكثر من 500 فيلم قصير.

تدور أحداث الفيلم في طرابلس بشمال لبنان، حيث مها التي تقاعدت من مهنة التدريس وهي في الـ٦٤ من عمرها، لتبدأ حياتها الجديدة التي وضعتها بمواجهة وحدتها كامرأة مطلقة، الوحدة تقودها لتساؤلات: ألم تحلم يومًا بأن تصبح رائدة فضاء؟ وماذا سيحدث لو سارت وراء حلمها لتهرب من حياتها القديمة؟

الفيلم من تأليف وإخراج هادى موصلي، وبطولة مها عباس، سناء بكري، ومها موصلي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

هادي موصلي

هادي موصلي مخرج لبناني حصل على الماجستير في السينما من جامعة Paris-Est Marne la Vallée، أخرج عديد الأفلام التجريبية في عالم الموضة ولاقت رواجًا في المهرجانات، وفي العام 2014 صنع فيلمه الوثائقي الأول عن وفاة جدته، وبحلول العام 2018 أكمل مشروعه التجريبي عن البهاق الذي يحمل عنوان «إيجابي» وعرضت صور منه في اليونيسكو وقصر بلدية باريس ومعرض الفن في بيروت.

أسس هادي شركة إنتاجH7O7 التي تهدف لصناعة والترويج للأفلام والصور التي تمزج بين الأنواع الوثائقية والتجريبية والروائية وعالم الأزياء. حصلت أفلامه على أكثر من 25 جائزة دولية وشاركت في أكثر من 200 مهرجان حول العالم. وفي 2020 أسس الموجة المختلطة مع 30 فناناً من أماكن متفرقة حول العالم.