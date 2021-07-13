وزيرة الثقافة تكرم الحبيب الأمين.. وتشيد بنزاهته

مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة أثناء تكريم الوزير الأسبق الحبيب الأمين (فيسبوك)

كرمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، الإثنين، وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وقالت الوزيرة في المنشور: «إن هذا التكريم جاء تقديرًا من الوزارة لحسن إدارة الأمين لها؛ إبان الحكومة الليبية الموقتة قبيل الانقسام السياسي».

وتابع المنشور: «أكدت وزيرة الثقافة أنه من خلال اطلاعها على أرشيف عمل الوزارة أثناء فترة عمل الوزير الأمين؛ اتضح لها النزاهة فى الإجراءات المالية والإدارية، وبات مرجعًا يستفاد منه».

واختتمت الوزارة منشورها في «فيسبوك»، بالقول: «ثمنت الوزيرة، كل المجهودات المبذولة، التي كانت تهدف للنهوض بالثقافة فى ليبيا، مشيرة إلى أهمية دور الثقافة في المصالحة ولم الشمل، وتوحيد البلاد، وترسيخ لغة التحاور، لضمان مشاركة الجميع في بناء دولة القانون والمؤسسات».

الحبيب الأمين (فيسبوك)