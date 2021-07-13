جمال الشريف فنان التشكيل الإنطباعي

الفنان جمال الشريف مأخوذ بالانطباعية

فنان التشكيل الانطباعي جمال الشريف

تعود معرفتي إلى الأستاذ محمد عبدالهادي أستيتة، إلى مطلع ستينيات القرن الماضي، حينها تعيّنتُ صبيًا بمصلحة المنافع العامة بنظارة الأشغال، وكان الأستاذ محمد هو المراقب الإداري. وجدنا فيه نحن الشباب العامل تحت إمرته، الأخ الكبير الذي لا يبخل أبدًا عن التوجيه والتعليم. ظللت موظفًا حتى تخرجي في الجامعة، سنة 1971 طوال هذه الفترة لم أعرف عنه سوى أنه رئيس مقتدر، يملك نواصي اللغة العربية ويجيد الخط. ولم مطلقا أنه درس الفن التشكيلي، ولا أعرف، أيضا، أنه فنان تشكيلي بديع، إلى أن ذهبت ذات يوم، لسبب ما، مع صديقي خليفة الفاخري، إلى المرسم الجامعي. هناك رأيت مجموعة الفنانين الذين أصبحوا، الآن، من واجهات الفن التشكيلي المضيئة في ليبيا، والذين أصبحنا نشير إليهم بالبنان.

«تذكّر هذا الشاب، أن بين جوانحه موهبة ستخلق ألوانًا تشكيلية بديعة»

في تلك المناسبة اكتشفت، لأول مرة، أن الأستاذ الفنان محمد أستيتة فنان تشكيلي، ومنها تعدّدت زياراتي للمرسم، ثم رشح لي شابًا، اسمه محمد صالح البرغثي لرسم عدد من الرسومات، التي نشرت بكتابي أسماك المتوسط.. في المرسم الجامعي، الذي أسَّسه الأستاذ محمد أستيته، تعرفت حينها على المواهب الشابة، التي سريعًا ما باهرت محبي الفن التشكيلي، كان هناك المرحوم حسين ديهوم، ومحمود الحاسي، وعبدالقادر بدر، وعادل جربوع، عمر الدرسي وعلى السليني، وآخرون قد أكون سهوت، إن لم أقل خانتني ذاكرتي المهترئة، في تذكرهم!

كان هناك شاب يبدو أصغر من سنه، مستغرقا في لوحة أمامه، وقف الأستاذ محمد خلفه، متطلعًا لما يرسمه، موجهًا بضعة ملاحظات. وما أن ابتعدنا عنه، حتى قال لي: «تذكّر هذا الشاب، أن بين جوانحه موهبة ستخلق ألوانًا تشكيلية بديعة». كان ذلك على وجه التقريب سنة 1985. لقد ساهم عدد من الفنانين، في المساهمة، في إثراء تلك «الأكاديمية» الحرة التي أسسها المرحوم محمد عبدالهادي أستيتة، لعل ممن أذكر من التشكيليين، الفنان رمضان البكشيشي، حسن بن دردف، وأحمد بودراعة، ومحمد نجيب، وتجدر الإشارة أن منهم من درس الفن التشكيلي مع الفنان محمد أستيتة. ولذلك تنوعت مواضيع وأساليب الإبداع في تلك المرحلة من طبيعة صامتة، وحية بأساليب واقعية انطباعية متحررة إلى حد ما.

ذلك الشاب، الذي وقفنا خلفه، هو الفنان جمال الشريف، الذي وجدت له صورة، منشورة بهذه الحلقة، لعلها كانت في تلك الفترة. وهو من مواليد 29/9/1970 نال درجة البكالوريوس في الرسم والتصوير في كلية الفنون والإعلام، جامعة طرابلس سنة 1994. وأصبح مدرسًا في ثانوية الفنون والإعلام منذ سنة 1999. سنة 2012 نال الماجستير عن رسالته «واقع الصورة النصفية وتطورها في مراحل الفن التشكيلي المعاصر»، كان معيدًا بالمعهد العالي للمعلمين سنة 2004. وهو عضو هيئة التدريس بكلية التربية، جامعة بنغازي. وهو متعاون في مجال الفن التشكيلي ومجال علم النفس الاجتماعي مع منظمة (iom) التابعة للأمم المتحدة، لم تغب مشاركته في أغلب المعارض التشكيلية المقامة في ليبيا خلال الأعوام من 1987-2017

مشاهدة لوحاته وتأملها عادت بي إلى الفنان الفرنسي (كلود مانيه)

وتزين لوحاته العديد من جدران جهات عامة، منها: فندق تبستي بنغازي، ومصرف التجارة والتنمية، وعدد من الفنادق في طرابلس، وكذلك المقرات الحكومية، وهو أحد مؤسسي صالة عرض دار ليبيا Dar Libya Gallery، وهي مؤسسة لعرض وبيع الأعمال الفنية، بمنطقة باب بحر عند قوس ماركس بطرابلس.

تتميز فرشته بلمسات وتكتيك، لا تعتمد على التفاصيل بقدر انفعاله وتأثره لحظة تنفيذه لعملة، ومشاهدة لوحاته وتأملها عادت بي إلى الفنان الفرنسي (كلود مانيه - Claude Monet) رائد المدرسة الانطباعية منذ سنة 1874. وجمال الشريف هو من قال إن بداية أسلوبه في الرسم كانت واقعية ومحاكاة دقيقة وبعد الدراسة الأكاديمية أصبح التناول للموضوعات التي أغلبها مشاهد طبيعية ومشاهد تتعلق بالبيئة الليبية وفق صياغة متحررة نوعًا ما تعتمد على اللون الذى يميل للانطباعية ولمسات فرشاة وتكنيك لا يعتمد على التفاصيل بقدر اعتماده على تسجيل الانفعال اللحظي أثناء التنفيذ، بتركيز على إبراز الضوء!

إليكم بعض لوحاته، فتأملوها وعودوا إلى الحلقة التي نشرناها عن الفنان كلود مانيه:- http://alwasat.ly/news/art-culture/300707- وسترون الانطباعية الليبية بوضوح وجمال شديدين، من الفنان جمال الشريف. لم نطلق أسما على لوحاته، فمعظمها لأماكن معروفة في بلادنا رسمها بانطباعه ولونها بانفعال اللحظة.