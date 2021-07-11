«السينما العربية» يعلن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام

مركز السينما العربية يعلن أسماء الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مركز السينما العربية، ضمن فعاليات النسخة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، الأحد، أسماء الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية، التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2020، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم دولية تتكون من 160 ناقدًا من 63 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope الشريك الرقمي لمركز السينما العربية.

وتعلق ديبورا يانغ، مديرة جوائز النقاد، «بالرغم من قلة الإنتاج السينمائي في العالم كله خلال السنة الأخيرة، كان مستوى الأفلام العربية جيدًا جدًّا، وهو ما جعل المنافسة والاختيار مرهقين في جوائز النقاد للأفلام العربية. أهنئ الفائزين، وأشكر أعضاء لجنة التحكيم».

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان «المنافسة هذا العام في جوائز النقاد للأفلام العربية كانت كبيرة، مستوى الأفلام كان مميزًا بدرجة كبيرة، ومن اللافت للنظر التمثيل الكبير لفلسطين التي فازت بأربع من ضمن ست جوائز، وهو مؤشر إلى التطور الكبير الذي يحدث في السينما الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة».

وجاءت الجوائز كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

عاش يا كابتن، إخراج: مي زايد | مصر

أفضل ممثلة

هيام عباس | غزة مونامور | فلسطين

أفضل ممثل

علي سليمان | 200 متر | فلسطين

أفضل سيناريو

كوثر بن هنية | الرجل الذي باع ظهره | تونس

أفضل مخرج

أمين نايفة | 200 متر | فلسطين

أفضل فيلم روائي

غزة مونامور | إخراج: عرب وطرزان ناصر | فلسطين

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًّا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 160 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 63 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

ومركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.

مركز السينما العربية يعلن أسماء الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية (خاص لـ بوابة الوسط)

مركز السينما العربية يعلن أسماء الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية (خاص لـ بوابة الوسط)