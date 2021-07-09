أميركا تعيد إلى كوستاريكا 1305 قطع أثرية

عالمة الآثار دانييلا مينيسيس تعمل على تصنيف قطع أثرية في متحف كوستاريكا الوطني في 6 يوليو 2021 (أ ف ب)

أعاد متحف بروكلين، في نيويورك، إلى كوستاريكا 1305 قطع فنية من الحقبة ما قبل الكولومبية، كانت أُخرجت من البلد الواقع في أميركا الوسطى في نهاية القرن التاسع عشر.

وقالت الناطقة باسم المتحف الوطني في كوستاريكا، حيث ستعرض القطع، ويندي سيغورا إن هذه العملية «بدأت العام 2010، عندما سألَنا (متحف) بروكلين عما إذا كنا نريد استعادة هذه القطع التي أُخرجت من البلاد في ذلك الوقت، بسبب عدم وجود تشريعات» محلية لحمايتها.

وأضافت: «كافحنا للعثور على تمويل بسبب وجود عقبات كثيرة، ثم بسبب الجائحة. لكننا نجحنا في النهاية». وهذا الجزء الثاني من عملية إعادة قطع أثرية يبلغ مجموعها 2286 قطعة، بعد مرحلة أولى سنة 2011 تخللتها إعادة 981 قطعة.

وكان المقاول الأميركي ماينور كيث، الذي كان مسؤولا عن تشييد خط السكة الحديد بين سان خوسيه ومقاطعة ليمون في البحر الكاريبي بين العامين 1877 و 1890، قد نقل هذه القطع إلى بلاده في نهاية مهمته.

وتشتمل المجموعة خصوصا على شاهد قبر وألواح حجرية مستطيلة وتماثيل، إضافة إلى أوان منزلية ومزهريات.