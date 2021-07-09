درع دار الكتب المصرية لوزيرة الثقافة الليبية

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تزور دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة (فيسبوك)

زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، الثلاثاء، دار الكتب والوثائق المصرية في القاهرة، وتسلمت درع الدار تكريما لها.

واستقبلت الوزيرة الدكتورة نيفين محمد موسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، وعدد من كبار المسؤولين بالدار، حسب صفحة وزارة الثقافة الليبية في «فيسبوك».

وألقى الدكتور أشرف قادوش رئيس الإدارة المركزية الضوء على دار الكتب التاريخية، والتي يزيد عمرها على مائة عام وما شهدته من تطور.

بعد ذلك قامت الوزيرة يرافقها رئيس دار الكتب والوثائق القومية بجولة شملت المكتبة، ومتحف دار الكتب المصرية الذي يضم مجموعة من أندر مقتنيات دار الكتب من مخطوطات ووثائق والعملات ذات القيمة الأثرية المهمة، واستمعت خلالها إلى شرح تفصيلي لمحتويات المتحف.

وعبرت الوزيرة الليبية عن إعجابها بهذا الصرح الثقافي الهام لما يحتويه من كنوز ثقافية، وفي نهاية اللقاء، سلمت الدكتورة نيفين محمد درع دار الكتب ومجموعة من إصداراتها للوزيرة.

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تزور دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة (فيسبوك)

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تزور دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة (فيسبوك)

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تزور دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة (فيسبوك)

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تزور دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة (فيسبوك)