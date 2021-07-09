الكويتية حنين حسين تطلق أغنيتها الجديدة «مكسورة» (فيديو)

المطربة الكويتية حنين حسين تطلق أولى أغانيها باللهجة المصرية تحت عنوان «مكسورة» (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت المطربة الكويتية الشابة حنين حسين إطلاق أولى أغانيها باللهجة المصرية، تحت عنوان «مكسورة»، وذلك عبر موقع «يوتيوب».

أغنية «مكسورة» من كلمات وألحان علي بوغيث، وتوزيع مادي، ومن إنتاج شاهين بدر البابطين، في حين قام بإخراج الفيديو كليب جاسم الحربان.

وأشارت حنين إلى أن أغنية «مكسورة» ذات قصة مؤثرة، فهي تتكلم عن كسرة الدنيا والوحدة وفيها كمية من الآلام والمعاناة.

وأضافت: «خلالها أتكلم عن مشاعر الكثير من النساء، كما يمكنني القول إنها تلامس مشاعري كثيرا وقريبة مني، حيث إنني فعليا تعبت في صناعتها من الألف إلى الياء، لذلك أعتبرها من أهم الأعمال التي سأقدمها في مشواري الفني، الذي لا يزال في البداية».

وعرفت حنين حسين بعد تألقها في أغنية «برافو عليك»، والتي امتد نجاحها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن جمعتها مع الفنانين بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس.