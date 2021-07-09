«الثقافة» تطلب تعليق الفعاليات والأنشطة نتيجة «كورونا»

من الأمسيات الثقافية الرمضانية التي أقامتها وزارة الثقافة في رمضان 2021. (الإنترنت)

طلبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفة تعليق الأنشطة والفاعليات الثقافية اعتبارا من يوم الخميس إلى ما بعد عيد الأضحى، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء في ليبيا بنسبة 22% خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى عدد من البؤر يتركز فيها الفيروس لا سيما في الوسط والجنوب والغرب والمناطق الحدودية.

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وقالت وزارة الثقافة إنها «تأمل من الجميع خاصة مسؤولي الهيئات الثقافية في كل البلديات احترام تنفيذ القرار والتعاون لتنفيذ الشروط الصحية مع كل الجهات الأخرى، والتأكيد على مبدأ الشراكة مع وزارة الصحة تجاه برامج تثقيف وتنمية معرفة المواطن بخطر الفيروس».