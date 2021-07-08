أمسية ثقافية تجمع وفدين من ليبيا وتونس في مركز وهبي البوري

من الأمسية الثقافية في مركز وهبي البوري (خاص لـ بوابة الوسط)

في إطار التبادل الثقافي - الفني بين ليبيا وتونس، زارت، مساء الأربعاء، عضوة البرلمان التونسي سماح دمق، وبرفقتها عدد من أعضاء البرلمان، مركز وهبي البوري الثقافي التابع إلى مكتب الثقافة ببنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمكتب ثقافة بنغازي حمد بوجازية إلى «بوابة الوسط»، إن الزيارة جاءت لتوطيد العلاقات بين تونس وليبيا، وكذلك بحث سبل التعاون الثقافي الفني بين الجانبين.

وأضاف أنه تمت مناقشة العديد من القضايا وتبادل الآراء بين أعضاء البرلمان المرافق للسيدة سماح، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ترأس إحدى الجمعيات الخيرية بتونس.

وأشار بوجازية إلى أنه كان في استقبال الوفد التونسي، عضو البرلمان الليبي يوسغ العقوري ورئيس ديوان الثقافة والتنمية المعرفية رافع الفاخري ومدير الثقافة محمد بوغرارة.



وفي الختام أقيمت أمسية شعرية وفنية، بالإضافة إلى الاحتفاء بالوفد التونسي.

من الأمسية الثقافية في مركز وهبي البوري (خاص لـ بوابة الوسط)