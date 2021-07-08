في مهرجان «كان».. شعر أبيض على السجادة الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 01:30 مساء
الممثلة الأميركية آندي ماكدويل لدى وصولها لمهرجان «كان»، 7 يوليو 2021 (أ ف ب)

بدا لافتًا خلال مهرجان «كان السينمائي» ظهور عدد من النجمات بشعرهن الأبيض، كالأميركية آندي ماكدويل ومواطنتها جودي فوستر، خلافًا لما درجت عليه الممثلات اللواتي يتجنبن عادة تركَ شعرهن على طبيعته في إطلالاتهن وعلى السجادات الحمراء.

فنجمة مستحضرات التجميل «لوريال» عارضة الأزياء والممثلة الأميركية أندي ماكدويل أبقت بفخر على شعرها الرمادي المجعّد في صعودها الأول لدرجات قصر المهرجانات في كان، وفق «فرانس برس».

وفي فبراير الفائت، علّلت النجمة البالغة 63 عامًا التي تميزت في الماضي بشعرها الأسود اللمّاع عدم لجوئها إلى إخفاء لونه الحالي برغبتها في أن تكون إطلالتها طبيعية، من وحي مرحلة الحجر خلال الجائحة، بحسب ما قالت لبرنامج تلفزيوني تقدمه الممثلة درو باريمور.

وفي ليلة افتتاح مهرجان «كان» أيضًا، أطلت الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر بشعر تتخلله خصل متناثرة بدا بياض جذورها ظاهرًا للعيان.

وفي مقابلة مع «تيليراما» في بداية شهر يوليو، قالت الممثلة البالغة 58 عامًا والحائزة جائزتي أوسكار إنها «متحمسة لاستيعاب» عمرها الستيني وليست لديها «مشكلة مع تقدم العمر».

وتفاعل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم مع هذا الظهور لفوستر على درج المهرجان، وغرّد أحدهم «يسعدني كثيرًا أن أرى ممثلات يبدون بأعمارهن الفعلية، ولديهن تجاعيد وشعر أبيض على السجادة الحمراء»، وحظي منشوره بنحو ثلاثة آلاف علامة إعجاب.

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