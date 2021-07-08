جودي فوستر للنساء: إنها اللحظة المناسبة للانطلاق في السينما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 12:00 مساء
جودي فوستر لدى وصولها إلى افتتاح مهرجان «كان السينمائي»، 6 يوليو 2021 (أ ف ب)

اعتبرت الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر خلال دورة تدريبية نظّمها مهرجان «كان السينمائي»، الأربعاء، أن «الوقت حان للنساء!»، مشجعةً الممثلات الطموحات والمخرجات وفنيات الأفلام على الانطلاق.

وقالت «إنها اللحظة المناسبة الآن!»، إذ ثمة حاليًا «وعي - ولو أن الأمور لم تتغير تمامًا- بأن وقتًا طويلًا مرّ لم نسمع فيه قصص نساء»، وفق «فرانس برس».

وردًا على سؤال عن التكافؤ بين الرجال والنساء في هوليوود، لاحظت الممثلة والمخرجة الحائزة جائزة الأوسكار أن «الكثير تغير».

وأضافت: «عندما بدأت مسيرتي المهنية لم تكن توجد نساء.. كانت توجد خبيرة التجميل، والمرأة التي تهتم بالسيناريو. ولم أكن أرى أي نساء باستثنائهما. هذا الواقع تغيّر».

وعن تسلمّها خلال افتتاح المهرجان، مساء الثلاثاء، سعفة ذهبية فخرية من المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار عن مجمل مسيرتها الفنية، قالت إنها لحظة مؤثرة لأن ألمودوفار هو مؤلف «أول سينما نسوية».

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