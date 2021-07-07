أحمد صبحي يحتفل بصدور «إيجو» في ساقية الصاوي

الكاتب والسيناريست أحمد صبحي (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، لإقامة حفل توقيع روايته الثانية والتي تحمل عنوان «إيجو»، والتي صدرت حديثًا عن دار «شهرزاد للنشر والتوزيع»، وذلك الجمعة المقبل في قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك (وسط القاهرة).

وأعرب أحمد عن سعادته الكبيرة بطرح روايته الثانية «إيجو»، مشيرًا إلى أن الرواية تم طرحها ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وحقّق صبحي نجاحًا كبيرًا بروايته الأولى التي طرحها العام الماضي، وحملت عنوان «بردية العشق والخوف» والتي استوحاها من بردية فرعونية تم اكتشافها في العصر الحديث، وعالجها المؤلف برؤية معاصرة، ليوضح هل هناك رابط بين العشق والخوف، وهل سيكون مصير طرفي قصة العشق نفس مصير الملكة وحبيبها بالعصر القديم؟

من ناحية أخرى، يواصل السيناريست الشاب كتابة الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان «السيدة زينب» بطولة سوسن بدر ومحمود عبدالمغني ومن إخراج محمد النقلي، الذي يعكف خلال الفترة الحالية على ترشيح باقي فريق العمل؛ حيث من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

آخر تعاون بين الكاتب أحمد صبحي والفنانة سوسن بدر كان من خلال مسلسل «البيت الكبير»، وشارك في بطولته مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، لوسي، إيمان أيوب، وسناء يوسف.