وفاة النجم البوليوودي ديليب كومار عن 98 عاما

النجم السينمائي الهندي ديليب كومار التقطت في سنغافورة، 22 مايو 2004 (أ ف ب)

توفي أحد أكبر نجوم العصر الذهبي للسينما الهندية في أربعينات وستينات القرن العشرين ديليب كومار، الأربعاء، عن عمر يناهز 98 عاما، بحسب ما أفاد أحد أصدقاء العائلة.

وكتب فيصل فاروقي على «تويتر» عبر الحساب الرسمي للممثل الذي كان ينازع «بحزن عميق، أعلن وفاة عزيزنا ديليب قبل بضع دقائق»، وفق «فرانس برس».

وكان كومار في الأساس تاجر فواكه من مواليد مدينة بيشاور التي تقع حاليا في شمال باكستان، وتمكن من تجاوز إخفاقات البدايات ورفض عائلته لعمله في مجال التمثيل، وأصبح أحد أكبر نجوم بوليوود.

وأطلق على كومار لقب «ملك التراجيديا»، وظهر في نحو 60 فيلما على مدى أكثر من نصف قرن.

وفوت كومار على الأرجح فرصة الانتقال إلى العالمية برفضه عرض ديفيد لين لتولي دور الشريف علي في فيلم «لورانس العرب» العام 1962، وهو الدور الذي تولاه عمر الشريف في نهاية المطاف.

ومن أشهر أدوار كومار ذلك الذي أداه في «مغال- إ-عزام»، أحد أهم أعمال السينما الهندية، ويتناول قصة أسطورية عن حب مستحيل بين أمير مغولي وعبدته التي كانت راقصة البلاط.