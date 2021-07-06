بيع لوحة عن الدالاي لاما من مكعبات روبيك بـ555 ألف دولار

مفوض المزادات أرنو أوليفو ينصب عمل «روبيك دالاي لاما» لإينفايدر في باريس، 2 يونيو 2021 (أ ف ب)

بيع عمل مصنوع من مكعبات «روبيك» يظهر الدالاي لاما بتوقيع إينفايدر، بأكثر من 468 ألف يورو (نحو 555 ألف دولار) بما يشمل المصاريف، من دون تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي حققه فنان الشارع الشهير في أعمال سابقة بهذه المكعبات، بحسب ما أعلنت دار «أركوريال» التي نظمت المزاد.

وفي ديسمبر، بيع عمل إينفايدر بعنوان «روبيك سبايس» في مقابل 492 ألفًا و600 يورو (شاملة المصاريف)، وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل مصنوع من مكعبات روبيك لهذا الفنان تخطى رقمه السابق، الذي حققه مع «روبيك موناليزا» في فبراير 2020، الذي بلغ 480 ألفًا و200 يورو، وفق «فرانس برس».

ومنذ 2004، اتخذت أعمال إينفايدر منحى جديدًا مع نشأة نمط «الروبيكية»، أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات روبيك التي حققت شهرة عالمية كبيرة، خصوصًا في ثمانينات القرن العشرين.

وأنجز إينفايدر لوحة «روبيك دالاي لاما» سنة 2008 كتحية للروحانيات البوذية. ويتألف العمل من 225 مكعب روبيك، وكانت قيمته التقديرية تتراوح بين 300 ألف يورو و400 ألف.

وأعاد إينفايدر تقديم أعمال شهيرة لرسامين معروفين، بينهم إدوار مانيه وغوستاف كوربيه، على شكل لوحات من مكعبات روبيك. ومنذ 2005، أُقيمت معارض عدة له حول العالم.