النيوزيلندية جاين كامبيون تفوز بجائزة «لوميير» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 03:21 مساء
جين كامبيون خلال مهرجان «ساندانس» بولاية يوتا الأميركية، 1 فبراير 2019 (أ ف ب)

فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة «لوميير 2021»، بحسب ما أعلن القيمون على المهرجان السينمائي الفرنسي، الإثنين، مشيدين «بأسلوبها المتمايز عن كل الآخرين».

وتنال المخرجة البالغة 67 عامًا جائزة المهرجان الذي يقام في مدينة ليون بوسط فرنسا الشرقي، خلفاً للأخوين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين، وفق «فرانس برس».

تُمنح جائزة «لوميير» بنسختها الثالثة عشرة، في مناسبة مهرجان «لوميير» للأفلام التراثية الذي يقام هذا العام في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر.

وقال البيان إن مخرجة فيلم «ذي بيانو» كانت أول امرأة تفوز بـ«السعفة الذهبية» وأول مديرة للجنة التحكيم في مهرجان «كان» العام 2014. كما ستكون كامبيون أول مخرجة تحصل على جائزة «لوميير» التي يعرفها المروجون لها بأنها «نوبل السينما».

وتقدم كامبيون في الخريف فيلمها الجديد «ذي باور أوف ذي دوغ» المقتبس من كتاب يحمل العنوان نفسه للكاتب دون وينسلو، الذي يتناول تهريب المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى الأخوين داردين، مُنحت جائزة «لوميير» لكل من فرنسيس فورد كوبولا، جين فوندا، ونغ كار-واي، كاترين دونوف، مارتن سكورسيزي، بيدرو ألمودوفار، كوينتين تارانتينو، كين لوتش، جيرار دوبارديو، ميلوش فورمان، وكلينت إيستوود.

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