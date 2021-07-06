ريهام العدل تفوز بالجائزة الرئيسية في البينالي الدولي للفنون المعاصرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 02:18 مساء
الفنانة التشكيلية المصرية ريهام العدل (خاص لـ بوابة الوسط)

فازت الفنانة التشكيلية المصرية ريهام العدل، بالجائزة الأولى في البينالي الدولي للفنون المعاصرة «ديلا فرسيليا» بفلورنسا.

وأشارت ريهام إلى أنها كانت تعمل كمديرة لواحدة من كبرى شركات العلاقات العامة العالمية والشهيرة قبل أن تقرر تغيير نشاطها للفن التشكيلي.

وكشفت أن ملهمتها ومعلمتها في مجال الفن التشكيلي هي والدة زوجها، كريم بطرس غالي، التي ألهمتها دائمًا بلوحاتها وطريقة الفن التي ترسم بها، إذ في يوم ما مرت بها في مرسمها الخاص وبالفعل أعجبها الأمر، ورسمت أولى لوحاتها، وهو الأمر الذي أُعجبت به والدة زوجها، وقامت بتعليمها أساسيات هذا الفن يوميًّا على مدار ثلاثة أشهر كاملة.

والطريف - على حد تعبيرها - أنها قد باعت رابع لوحاتها بعد أن وضعتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعن عدم توجهها للدراما والسينما كباقي أفراد عائلة العدل الشهيرة، قالت إنها كانت تسأل نفسها عن هذا خصوصًا أن والدها رمزي العدل مثل في المسرح وهو صغير، بل إنه سبق شقيقه الراحل سامي العدل، ولكنهم طوال عمرهم كانوا يعيشون خارج مصر في المغرب وأميركا ودبي، مما أدى إلى أن لهجتها المصرية لا تساعدها في التمثيل، بالإضافة إلى أن دراستها الأساسية تسويق وعلاقات عامة.

وعن سبب تغييرها وأبيها مجالهما فجأة، قالت إنها وأباها الفنان والجيولوجي رمزي العدل، الذي عاد للتمثيل في فيلم «مولانا» متشابهان جدًّا، وهي تعتبر النسخة النسائية لوالدها في العائلة، وتغييرها مجالها لم يكن مخططًا له، بالعكس هي استلهمت من أبيها قراره المفاجئ بالعودة للتمثيل.

وعن لحظة حصولها على الجائزة، أشارت إلى أنها تلقت اتصالًا من قاعة وجاليري عالمي إيطالي أنهم شاهدوا أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي ويرغبون في عرض هذه اللوحات بعدة معارض عالمية، اثنين منها في إيطاليا واثنين منها في النمسا، مضيفة: «فوجئت باتصال يخبرني أني ربحت الجائزة الكبرى في البينالي الدولي للفنون المعاصرة، والجائزة هي أن هذا البينالي سيعرض لوحاتي على مدار عام كامل في الجاليري الخاص بهم في فلورانس، وحتى عندما يعرضون لوحاتهم خارج إيطاليا فستكون لوحاتي معهم»، أي أنهم يمثلونها في أوروبا.

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