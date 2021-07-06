وفاة ريتشارد دونر مخرج أول أفلام «سوبرمان»

المخرج ريتشارد دونر، 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

توفي المخرج ريتشارد دونر صاحب الكثير من الأعمال الناجحة بينها أول أفلام «سوبرمان»، عن 91 عامًا، بحسب ما أفادت معلومات صحفية أميركية.

من أبرز أعمال دونر فيلم «ذي أومن» سنة 1976، وسلسلة «ليذل ويبن»، التي انطلقت في أول أجزائها سنة 1987 مع ميل غيبسون وداني غلوفر، و«ذي غونيز» في 1985، ثم «سكروجد» سنة 1988، وصولًا إلى آخر أفلامه «16 بلوكس» سنة 2006، وفق «فرانس برس».

كما أخرج دونر حلقات من برامج تلفزيونية بارزة بينها «غيت سمارت» و«بيري مايسون» و«غيليغانز آيلاند» و«ذي توايلايت زون». كذلك تولى إنتاج «إكس من» و«فري ويلي».

ونقلت «هوليوود ريبورتر» تأكيد مساعد ريتشارد دونر خبر وفاته، فيما أوضحت «ديدلاين» أن زوجة المخرج لورن شولر دونر لم تحدد سبب الوفاة.

وكتب نجم «ذي غونيز» شون أستين، عبر «تويتر»، «كان لريتشارد دونر الصوت الأكثر تأثيرًا الذي يمكن لأي شخص تخيله».

كذلك قال المخرج ستيفن سبيلبرغ، مؤلف القصة التي استند إليها فيلم «ذي غونيز»، في بيان إن دونر أظهر «إتقانًا قوي» في أفلامه.

وُلد دونر في برونكس وترعرع في مدينة نيويورك قبل انضمامه إلى جامعة نيويورك، وخدم أيضًا في الجيش الأميركي، وفقًا لجريدة «هوليوود ريبورتر».