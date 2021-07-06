قرار تاريخي لإدارة مهرجان «أفينيون» المسرحي

المخرج البرتغالي تياغو رودريغيز يرد على أسئلة الصحفيين بعد تعيينه مديرا جديدا لمهرجان أفينيون المسرحي الفرنسي، 5 يوليو في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا (أ ف ب)

في سابقة تاريخية، اختير المخرج البرتغالي تياغو رودريغيز، الإثنين، ليكون أول مدير أجنبي لمهرجان أفينيون الفرنسي المسرحي العريق، اعتبارًا من خريف 2022.

ويُعتبر رودريغيز من أبرز المخرجين المسرحيين في أوروبا، وتولى منذ 2014 إدارة مسرح دونا ماريا الثانية الوطني في لشبونة. وسيتولى منصبه الجديد في سبتمبر 2022، على أن يقدم نسخته الأولى من المهرجان في يوليو 2023، بحسب ما أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو في أفينيون، وفق «فرانس برس».

وقال تياغو رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي في قصر البابوات، الموقع الرئيسي في المدينة والمهرجان: «إنه أجمل مهرجان مسرحي في العالم، إنه مغامرة أعد بتكريس كامل طاقاتي لها، في محاولة للمساهمة في هذا الاحتفال الكبير بالحرية الفنية ونشر الثقافة».

وأضاف: «أود أن أشكر فرنسا، البلد المضيف، ذا المجتمع المتنوع والمنفتح، التي احتضنت ولا تزال الكثير من المهاجرين والمنفيين، بينهم كثير من البرتغاليين، خصوصًا والدي الذي هرب من الديكتاتورية في البرتغال».

وجاء تعيين تياغو رودريغز (44 عامًا) قبل ساعات من تقديم نسخته من مسرحية «بستان الكرز» لتشيخوف، مع إيزابيل أوبير في «لا كور دونور» (باحة الشرف)، حيث يُقدم العرض الافتتاحي لمهرجان أفينيون تقليديًّا.

رودريغيز مولود في 16 فبراير 1977 لأبوين ملتزمين، أب صحفي شيوعي وأم طبيبة اشتراكية، بعد ثلاث سنوات من ثورة القرنفل التي أدت إلى سقوط الديكتاتورية في البرتغال.

ويتحدث رودريغيز الفرنسية بطلاقة، وهو يعرف المهرجان جيدًا، إذ قدم فيه مسرحية «أنطونيو وكليوباترا» لشكسبير العام 2015 و«سوبرو» سنة 2017.