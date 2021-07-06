كشف سبب إلغاء عرض جنوب أفريقي في مهرجان أفينيون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 10:20 صباحا
إلغاء عرض جنوب أفريقي للرقص ضمن مهرجان أفينيون الفرنسي بسبب الجائحة (الإنترنت)

أعلن مهرجان أفينيون الفرنسي، الأحد، إلغاء عرض لمصممة الرقصات من جنوب أفريقيا دادا ماسيلو، كان من المقرر أن يقام ضمن المهرجان، بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الفرقة.

وسجّلت جنوب أفريقيا، التي تعتبر الدولة الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد-19 في القارة الأفريقية، رقمًا قياسيًا في نهاية الأسبوع بلغ 24 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، وفق «فرانس برس».

وأصدر المهرجان بيانًا جاء فيه: «يؤسفنا إعلامكم بأن الفريق الفني لعرض لو ساكريفيس لمصممة الرقصات دادا ماسيلو لن يستطيع مغادرة جنوب أفريقيا وتقديم العرض المقرر في إطار الدورة الخامسة والسبعين».

وأوضح المهرجان أن «عددًا من أعضاء الفريق مصابون بفيروس كورونا أو خالطوا أشخاصًا مصابين». وترك للمشاهدين «الاختيار بين إبدال تذاكرهم ببطاقات لعروض أخرى أو استرداد ما دفعوه».

وتُعرَف دادا ماسيلو بتطعيمها الباليه الكلاسيكي بالرقص الأفريقي، وكان يفترض أن تقدم بهذا النمط باليه «طقوس الربيع» الشهيرة لسترافينسكي التي صممها في الأصل فاسلاف نيجينسكي. وكان من المقرر أن يقدم هذا العرض سبع مرات بين 17 و24 يوليو الجاري.

وكانت دورة 2020 من المهرجان المسرحي الأبرز في العالم مع مهرجان إدنبره أُلغيت بسبب الجائحة. وسيكون وضع الكمامات إلزاميًا للجمهور في دورة 2021، ولكن لم تفرض أي قيود على عدد الحضور.

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