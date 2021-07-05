«إف 9: ذي فاست ساغا» يحافظ على الصدارة

صورة التقطت للمثل فين ديزل في كاليفورنيا في 26 يونيو 2021 (أ ف ب)

بإيرادات قدرها 23.8 مليون دولار، كشفت أرقام شركة متخصصة في رصد الإيرادات السينمائية محافظة فيلم «إف 9: ذي فاست ساغا» على صدارة شباك التذاكر، في صالات السينما الأميركية الشمالية هذا الأسبوع.

ويعكس الرقم المحقق، خلال عطلة الأسبوع الطويلة لمناسبة اليوم الوطني الأميركي في 4 يوليو، تراجعًا كبيرًا مقارنة مع مبلغ 70 مليون دولار الذي حصده الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع السابقة، بحسب تقديرات «إكزبيتر ريليشنز»، وفق «فرانس برس»، الاثنين.

وتخطى الجزء الجديد من سلسلة «فاست أند فيوريوس» مع الممثلين فين ديزل وميشيل رودريغيز وجون سينا، فيلمين آخرين أيضًا من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال».

واحتل فيلم «ذي بوس بايبي: فاميلي بيزنس» المرتبة الثانية، مع 17.3 مليون دولار. ويروي فيلم الرسوم المتحركة، وهو تتمة لفيلم «بايبي بوس» الذي طُرح قبل أربع سنوات، قصة طفل «زعيم» يفرض شخصيته على جميع من حوله. وأعار نجوم أصواتهم لشخصيات العمل بينهم أليك بالدوين وإيفا لونغوريا وليزا كودرو وجيمي كيمل وجيف غولدبلوم.

وحل ثالثًا فيلم «ذي فوريفر بورج»، خامس أجزاء سلسلة «بورج»، محققًا 12.8 مليون دولار. وتدور أحداث هذا الفيلم من نوع الديستوبيا في مستقبل يُسمح فيه بكل الجرائم بما فيها القتل في يوم واحد سنويًا.

وتلاه في المركز الرابع فيلم «إيه كوايت بلايس: بارت 2» لاستوديوهات باراماونت، حاصدا 4.2 ملايين دولار. وهذه أول مرة يخرج فيها فيلم الرعب هذا من إخراج جون كراسينسكي من ثنائي الصدارة في التصنيف منذ طرحه قبل ستة أسابيع.

واحتل المرتبة الخامسة فيلم «ذي هيتمانز وايف» مع راين رينولدز وسامويل جاكسون وسلمى حايك، بعدما حصد إيرادات مقدارها ثلاثة ملايين دولار.

وفيما تشق هوليوود بصعوبة طريق الخروج من جائحة كوفيد-19، لم تطرح الاستوديوهات ترسانتها الكاملة المعتادة لأفلام الصيف. وكان إجمالي الإيرادات البالغ 70,7 مليون دولار لأفضل 12 فيلمًا في نهاية هذا الأسبوع، أقل من نصف المعدل الاعتيادي خلال عطلات نهاية الأسبوع الماضية خلال العيد الوطني الأميركي في 4 يوليو.