من هي مليحة أفنان التي يحتفي بها غوغل اليوم؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 11:54 صباحا
مليحة أفنان (الإنترنت)

احتفى محرك البحث غوغل بالفنانة التشكيلية الفلسطينية، مليحة أفنان، من خلال أيقونته الرئيسة التي حملت صورتها.

ووُلدت مليحة في 24 مارس 1935 بفلسطين، وتُوفيّت في 6 يناير من 2016 بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وتُعدُّ مليحة أفنان واحدة من أشهر الفنانات التشكيليات في العالم العربي، والتي نشأت في حيفا لأبوين من أصول إيرانية وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيس في فرنسا ولندن، وأُقيم معرضها الفردى الأول في معرض بازل العام 1971، من تنظيم الفنان الأمريكى مارك توبي.

وبعض أعمالها موجودة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن، ومجموعة Written Art Collection في ألمانيا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومجموعة BAII في باريس، حسب «البيان».

كما عاشت أفنان في الكويت منذ 1963 حتى 1966، وذلك قبل رحيلها مع عائلتها إلى بيروت العام 1949.

أعمالها
في أعمالها التي نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أنكرتها بألوان الباستيل الزيتية، تقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة. مثل جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.

مليحة أفنان (غوغل)
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